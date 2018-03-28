مفوض العودة الطوعية بشمال دارفور يؤكد التزام حكومة الولاية بدعم النازحين

الفاشر 28ـ3ـ2018م (سونا) - أكد مفوض العودة الطوعية والإعمار بولاية شمال دارفور آدم هري بوش التزام حكومة الولاية بدعم النازحين العائدين إلى قراهم عودة طوعية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر وفد العودة الطوعية إلى منطقتي أبو سكين وكفوت التابعتين لريفي الفاشر.

واستعرض بوش مجهودات حكومة الولاية التي هدفت لتعزيز الأمن والاستقرار بمناطق العودة الطوعية حتى تكون عودة مستدامة، وقال المفوض إن خطة المفوضية لدعم النازحين العائدين إلى مناطقهم تقوم على تأهيل جميع المؤسسات حتى يتمكن العائدون من تطبيع حياتهم والاستقرار بصفة نهائية.

يذكر أن ممثلي العائدين إلى منطقتي كفوت أبو سكين قدموا شرحا مفصلا لمفوض العودة الطوعية والإعمار حول سير عملية العودة الطوعية بالمنطقتين والتي تضم أكثر من ثماني قرى، معربين عن شكرهم للجهود التي بذلتها حكومه الولاية من أجل توفير الأمن والاستقرار بالولاية خاصة إنجاح حملة جمع السلاح الذي شمل كل أرجاء الولاية ،مطالبين المفوضية بالسعي لتوفير مقومات العودة الطوعية ومواد الإيواء وتأهيل المؤسسات الخدمية بالمنطقة، مؤكدين رغبه العديد من الأسر بالمعسكرات للعودة الطوعية إلى قراهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.