في منبر (سونا).. مفوض الاستثمار بالنيل الأزرق يعدد فرص الاستثمار ومعوقاته

الدمازين 28-3-2018- (سونا) - استضاف منبر ( سونا) الجوال الاستاذ حسن عبد المجيد مفوض الاستثمار بولاية النيل الازرق للرد على التساؤلات المتعددة حول فرص ومزايا الاستثمار وابرز المشاكل والمعوقات فى اطار مشروع المنبر الجوال والذي يهدف لنقل هموم المواطنين للمسئولين والمؤسسات الخدمية للإجابة عليها مباشرة بجانب عكس كافة الأنشطة بالولاية.

وأوضح المفوض أن الاستثمار يمثل واجهة الاقتصاد بالولاية وعبره تسرع خطى التنمية، مؤكدا أن الاستثمار في الولاية أبوابه مفتوحة أمام كل المستثمرين الوطنيين و الأجانب.

وجدد المفوض جاهزيتهم لخدمة كافة المستثمرين الجادين، مبينا أن المفوضية تمنح المستثمر فترة زمنية محددة إذا لم يثبت أهليته ومقدرته على إنجاح المشروع ينزع منه ويعطى لشخص آخر وبشروط أخرى وفقا لقانون المشروعات المنزوعة.

وقال المفوض إن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار بالولاية تتمثل في وعي إنسان الولاية بأهمية الاستثمار ودوره، موضحا أن المناطق التي تستثمر بعيدة وتفتقر للمياه والكهرباء والطرق المؤدية لها وخاصة في فصل الخريف بالاضافة لمشاكل الأراضي والحيازات، مطالبا حكومة الولاية بالتدخل وإزالة كافة المعوقات المتمثلة في تأهيل الطرق الرئيسية.

وفي ذات المنحى أشاد المفوض بدور القوات النظامية في اتساع رقعة الأمن وتحقيق الاستقرار .

وفيما يلي دور المفوضية في تهيئة الظروف والمناخ الجاذب للاستثمار أكد المفوض أن مفوضية الاستثمار بالولاية رفعت تقارير تطالب عبرها بضرورة توفير المياه والكهرباء والطرق المؤدية لمناطق الاستثمار. وأن المشاريع الكبيرة بالولاية تعتريها العديد من المعوقات ولابد من إيجاد حلول لها لا سيما المشاريع البعيدة من النيل، وناشد المفوض حكومة الولاية السعي لإزالة كافة معوقات الاستثمار.

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