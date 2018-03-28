والي النيل الأبيض ولجنة الأمن بالولاية يشيدون بتجاوب الإدارة الإهلية مع حملة جمع السلاح

كوستي 28 - 3 - 2018م ( سونا) -وقفت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض برئاسة والي الولاية دكتور عبد الحميد موسى كاشا خلال زيارتها لمحلية الدويم صباح اليوم على سير حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة ومعرض السلاح الذي تم جمعه بصورة طوعية ، بحضور الأستاذ شريف حسين نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية.

وأعلن دكتور عبد الحميد موسى كاشا في تصريح لـ (سونا) أن الحملة وجدت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين وقيادات الإدارة الأهلية مما كان له الأثر في إنجاح الجمع الطوعي.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية في إنفاذ الحملة باعتبارها مشروعا وطنيا لتعزيز السلام والتعايش السلمي، وقال إن انتشار السلاح في أيدي المواطنين يعد من مهددات السلم والأمن في المجتمع مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية بالولاية علي الإطلاع بدورها في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وتعهد كاشا بمضي حكومة الولاية في إكمال مراحل الحملة حتى تحقق الأهداف المرجوة.

من جانبه أكد اللواء الركن ميرغني حسن عبد الرحمن قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بالولاية أن معرض السلاح بمحلية الدويم اشتمل على كمية مقدرة من الأسلحة بأنواعها المختلفة وبعض الزخائر والتي سيتم تسليمها لسلاح الأسلحة بالخرطوم.

وفي ذات السياق أوضح اللواء قرشي صالح أحمد مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن أن الزيارة تأتي في إطار طواف اللجنة علي المحليات للوقوف ميدانيا على سير حملة جمع السلاح تشجيعا وتحفيزا لإكمال مراحل الحملة.

وأعرب عن شكره للمواطنين وقيادات الإدارة الأهلية ولجان الأمن على التجاوب والتفاعل مع برامج حملة جمع السلا ح، وقال إن ما يتم ضبطه وفق الخطة الثانية لحملة جمع السلاح سيتم التعامل معه عبر البلاغات الجنائية، مؤكدا حرصهم على إنفاذ مراحل الحملة حسب موجهات اللجنة المركزية العليا .