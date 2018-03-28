تعاون بين جهاز المغتربين ومجموعة تسكين السعودية لتسهيل الخدمات العقارية والمصرفية للسودانيين بالخارج

الخرطوم 28-3-2018(سونا)

أكد الأستاذ عبد الرحمن سيد احمد نائب الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج أهمية التنسيق والتعاون بين الجهاز والشركات الخدمية للاستفاده منها في تقديم افضل الخدمات للمغتربين.

وقال لدى لقائه بمكتبه الأستاذ مازن درار مدير مجموعة تسكين السعودية عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، قال إن المجموعة تسهم بشكل مباشر في تسهيل المعاملات للعاملين بالخارج واسرهم من خلال اذرعها العقارية والصناعية والمصرفية مبينا ان الجهاز يسعى باستمرار للحصول علي افضل الفرص واكثرها امانا للاستفاده منها في الخدمات الخاصة بالمغتربين.

ومن جانبه ابدى درار استعداد المجموعة لتقديم خدمات مميزة للمغتربين مؤكدا توظيف اذرعها بصورة مثلي للاستفاده من المناخ الاقتصادي بالسودان بالشكل الذي يخدم قطاعات المغتربين المختلفة.