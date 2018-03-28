أرور يؤكد الدور المتعاظم للمنظمة العالمية لصحة الحيوان

الخرطوم 28-3-2018م (سونا)- أكد الأستاذ بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية اهتمامهم المتعاظم بصحة الحيوان لضمان صحة وسلامة القطيع القومي والإنسان، مشيرا للأهمية العلمية للمحاضرة ووصفها بالقيمة.

وأبان سيادته لدى حديثه في المحاضرة التي قدمها وكيل الوزارة ممثل السودان في المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم بالوزارة أن المنظمة تسعى للمضي قدما حتى نصل مرحلة الإستئصال النهائي للأمراض ويصبح السودان خاليا منها،

وامتدح بشارة دور المنظمات العالمية العاملة في مجال الاهتمام بصحة الحيوان والانسان وتوفير الخدمات البيطرية والتدريب المتخصص خاصة صحة الحيوان وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني لضمان قطيع صحي معافى وإنسان سليم.

من جانبه تحدث دكتور كمال تاج السر الشيخ وكيل وزارة الثروة الحيوانية وممثل السودان في المنظمة العالمية لصحة الحيوان فى المحاضرة التي قدمها بعنوان "المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) النشأة ومجالات عملها بإدارة التخطيط وإقتصاديات الثروة الحيوانية" اليوم بالوزارة، مبينا أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان اول منظمة في هذا المجال حيث كان تسمى في بداية تأسيسها بالمكتب الدولي للأوبئة، موضحا أنها تهتم بصحة الحيوان في كل أرجاء العالم وعدد أعضائها 199 دولة من كل أنحاء العالم ومقرها في فرنسا ولها مفوضيات تعمل على مبدأ إرساء الشفافية وتطوير الادراك للحصول على اسس قوية للمقاييس ودعم برنامج التطوير والتقارير من اللجان العالمية والمكلفة.

واستعرض تاج السر خلال المحاضرة مهام المفوضيات في استخدام المعلومات العالمية والفنية لدراسة وبائيات الأمراض ووسائل المكافحة، مضيفا مهام المنظمة في مجال اعمال الشفافية في شأن الأمراض المتناقلة وعملية جمع وتحليل المعلومات خصوصا ما يلي برنامج التحكم في الأمراض ورفاه الحيوان.

ودعا الشيخ إلى أهمية إنشاء توأمة مع الجهات العالمية في مجال صحة الحيوان والمختبرات للاستفادة من الخبرات العالمية.

وفي ختام المحاضره تم تكريم وكيل الوزارة الدكتور تاج السر الشيخ وممثل السودان في المنظمة العالمية لصحة الحيوان تقديرا لمجهوداته المقدرة في المجال.

س ص

