قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يستعرض عدداً من مذكرات التفاهم

الخرطوم فى 28-3-2018م (سونا) -

استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية صباح اليوم الأربعاء في اجتماعه بمجلس الوزراء برئاسة برفسيور سمية أبو كشوة نائب رئيس مجلس الوزارء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تونس في مجال التنمية الاجتماعية تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال التنمية الريفية والحد من البطالة وتقليص دائرة الفقر. ومذكرة تفاهم بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد تهدف في تطوير العلاقات وتعزيز الروابط واواصر التعاون الفعال بين البلدين في مختلف مجالات تقنيات المعلومات والاتصال للمساهمه في تقليص الفارق الرقمي.

كما وقف القطاع على موقف تنفيذ توصيات الحوار الوطني وموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة لشهر يناير وفبراير 2018م لوزارات التربية والتعليم والثقافه والصحة.