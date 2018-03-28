الملتقى الإقليمي العربي للزراعة العضوية يوصي بتدريس مادة الزراعة العضوية في الجامعات العربية

الخرطوم 28 -3- 2018 (سونا) -

أوصى الملتقى الإقليمي العربي للزرعة العضوية بتدريس مادة الزراعة العضوية في الجامعات العربية

وشدد الملتقى الذي نظمته وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك بأرض المعارض ببري تحت شعار: (زراعة عضوية مستدامة من أجل سلامة الغذاء وحماية المستهلك) بمشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة، شدد على ضرورة تصميم برامج فاعلة لتسويق منتجات الزراعة العضوية نسبة لارتفاع أسعارها مقارنة بالزراعة الصناعية مع انشاء اسواق خاصة بهذا النمط من الزراعة.

كما طالب الملتقى بوضع تشريعات وقوانين تستهدف الاطر التظيمية للزراعة العضوية مع رصد حوافز تشجيعية للمنتجين فى هذا المجال مع تدريبهم ورفع قدراتهم لزيادة الإنتاج. ودعا الملتقى للتعاون والتبادل الفني مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

وكان بروفيسور أحمد على قنيف رئيس الجمعية السودانية لفلاحة البساتين قد أكد في الملتقى على أهمية هذا النمط من الزراعة حفاظا على صحة المستهلك والبيئة من التلوث من المبيدات الكيماوية التي تصاحب عمليات الزراعة الصناعية، مبينا أن السودان قادر على تطوير هذا النوع من الزراعة لأنه يمتلك ميزة نسبية في هذا المجال، مثمنا جهود الجمعية السودانية لحماية المستهلك في حماية ورعاية المستهلك السوداني.

إلى ذلك قال دكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك إن فكرة قيام الملتقى في الخرطوم نبعت بالتسيق مع الاتحاد العربي لحماية المستهلك، مشيرا لتوفر الإرادة السياسية السودانية لدعم مسيرة الزراعة العضوية في البلاد، مبينا أن وزارة الزراعة بولاية الخرطوم قد وضعت مسودة للزراعة العضوية في البلاد، وأشار للمساهمات المقدرة للقطاع الخاص الوطني في هذا المجال .

وطالب شلقامي بإعداد الدراسات العلمية لدعم الزراعة العضوية وتوسيع رقعتها في البلاد خاصة في هذا الوقت الذي انتشرت فيه الزراعة الصناعية والمبيدات الضارة بالبيئة وسلامة المستهلك.