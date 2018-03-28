جمال محمود يؤكد حرص الدولة على استمرار ترقية الأداء بأجهزة الدولة

الخرطوم 28- 3-2018م (سونا) - ترأس الأستاذ جمال محمود وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروعات برامج إصلاح أجهزة الدولة.

وأكد سيادته حرص الدولة على الاستمرار في ترقية وتطوير الأداء بكافة أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطن في وقت وجيز وبأقل تكلفة وأعلى جودة، مجدداً إهتمام الدولة برفع قدرات العاملين بالخدمة المدنية من خلال التدريب المستمر وإستخدام التقانات الحديثة وقياس الأثر التدريبي تطويراً للمهارات والقدرات، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء إعلامياً على الإنجازات التي تحققت والجهود التي تبذل لإنفاذ توصيات الحوار الوطنى ومطلوبات الإصلاح.

واستعرض الاجتماع تقرير المشروع القومي لبناء القدرات والذي تضمن البرامج التدريبية المنفذة للعاملين بالخدمة المدنية بالوزارات القومية والولايات ومشاريع تدريب الخريجين. كما إستمع الاجتماع إلى إفادات حول التقدم في مسارات مطلوبات برنامج إصلاح أجهزة الدولة.

وأوصى الاجتماع بإحكام التنسيق مع الولايات في البرامج التدريبية ونشر ثقافة الجودة والإمتياز.