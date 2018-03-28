وزير الدولة بوزارة النقل يؤكد استعداد وزارته لتأهيل كل الطرق القومية



الخرطوم في 28-3-2018م( سونا) -

أكد المهندس حامد وكيل وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور استعداد الوزارة بتحسين وتأهيل كل الطرق القومية وإكمال ربطها بالمناطق الزراعية في إطار اهتمام الدولة بالزراعة لتكون قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر.

وأشاد سيادته في تصريح لـ(سونا) اليوم خلال زيارته ضمن وفد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء للمعرض المصاحب للأسبوع الوطني للزراعة المقام بمعرض الخرطوم الدولي ببري، أشاد بالمعرض وما شمله من منتجات سودانية هائلة ومعدات زراعية، وقال إن قيام الأسبوع الزراعي يعتبر بداية للنهوض بالزراعة وتطويرها وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وإبراز العمل الكبير الذي انتهجته الدولة بغرض تطوير الزراعة والاهتمام بقضية زيادة الإنتاج.

وأعرب عن أمله أن يكون الأسبوع فاتحة خير للزراعة وتشجيع المنتجين من أجل زيادة الإنتاج، محييا جهود وزارة الزراعة والقائمين على برنامج الأسبوع.

-ع ض , س ص