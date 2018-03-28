رئيس الجمهورية يوجه بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي

الخرطوم 28-3-2018م(سونا) -وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي بالبلاد وتركه لديمقراطية العمل الرياضي.

وشدد البشير لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الشباب والرياضة عبد الكريم موسى على التزام الدولة برعاية وضمان إستقلالية وأهلية النشاط الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحقية أن الوزارة ستقدم مقترحا لتعديل القوانين التي تتعارض مع إستقلالية التشاط الرياضي لتكون متسقة مع القوانين الدولية.

وأضاف: "إن رئيس الجمهورية دعا إلى الاهتمام بكرة القدم وبنائها قاعديا عبر المدارس السنية لتطويرها بما يلائم تاريخ السودان الحافل في هذه اللعبة".

وأبان الوزير أنه أطلع رئيس الجمهورية على سير العمل في المدينة الرياضية والمراحل التي وصلها وإستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بمشروعات الشباب ذات العلاقة بالإنتاج.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن اللقاء بحث قضية الهجرة غير الشرعية وتحديات الشباب في هذا الصدد مشيرا إلى ما يبذله السودان في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

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