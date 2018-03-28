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أخبار محلية - سياسية

حسبو يستقبل وفد المنظمة العربية للسياحة

التاريخ : 28-03-2018 - 02:59:00 مساءً
الخرطوم 28-3-2018م (سونا)- استقبل نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم وفد المنظمة العربية للسياحة برئاسة سيد المختار الحضرمي الامين العام للمنظمة .
وأوضح المختار في تصريحات صحفية إن اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة والسودان في مجال الاستثمار السياحي ودعم مهرجان البركل للسياحة والتسوق في نسخته الخامسة باعتبار أن السودان من الدول المؤسسة للمنظمة.
وأكد المختار أن المنظمة ستعمل علي جعل السودان الوجهة السياحية الاولي في العام 2018 م عبر جذب رؤوس الاعمال العربية للاستثمار في القطاع السياحي والاستفادة من امكانيات السودان السياحية.
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