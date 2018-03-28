الوطني بمحلية الرهد ينظم نفرة لبناء دار الحزب

القضارف 28-3-2018م(سونا)

نظم المؤتمر الوطني بمحلية الرهد بالتعاون مع منطقة بازورة التنظيمية وبحضور رئيس المؤتمرالوطني بالمحلية الأستاذ محمد يوسف ابوعائشة ونائبه الاستاذ فتح الرحمن الطيب وعدد من القيادات نفرة لبناء دار الحزب بمنطقة بازورة.

وأعلن عدد من رؤساءالشعب والأعضاء عن استعدادهم لبناء دار الحزب برئاسة المحلية وشكر رئيس المؤتمر معتمد الرهد رؤساء وأعضاءالشعب والمناطق لاستجابتهم لبناء دار الحزب بجانب دور رئيس الحزب السابق المعتمد عمر موسى إبراهيم في وضع اللبنات الاولى إبان فترة توليه مهام الرهد، فيما أعرب رؤساء المناطق و الشعب بمنطقة بازورة عن التزامهم بسداد ما التزموا به من مساهمات.