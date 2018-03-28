الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:59:00 PM

أخبار محلية - سياسية

الوطني بمحلية الرهد ينظم نفرة لبناء دار الحزب

التاريخ : 28-03-2018 - 03:05:00 مساءً
القضارف 28-3-2018م(سونا)
نظم المؤتمر الوطني بمحلية الرهد بالتعاون مع منطقة بازورة التنظيمية وبحضور رئيس المؤتمرالوطني بالمحلية الأستاذ محمد يوسف ابوعائشة ونائبه الاستاذ فتح الرحمن الطيب وعدد من القيادات نفرة لبناء دار الحزب بمنطقة بازورة.
وأعلن عدد من رؤساءالشعب والأعضاء عن استعدادهم لبناء دار الحزب برئاسة المحلية وشكر رئيس المؤتمر معتمد الرهد رؤساء وأعضاءالشعب والمناطق لاستجابتهم لبناء دار الحزب بجانب دور رئيس الحزب السابق المعتمد عمر موسى إبراهيم في وضع اللبنات الاولى إبان فترة توليه مهام الرهد، فيما أعرب رؤساء المناطق و الشعب بمنطقة بازورة عن التزامهم بسداد ما التزموا به من مساهمات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء