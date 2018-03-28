دعوة للاستفادة من التجارب السعودية والتونسية والمصرية في مجال الزراعة العضوية

الخرطوم 28-3-2018م (سونا) - واصل الملتقى الاقليمي العربي للزراعة العضوية فعالياته بأرض المعارض ببري، والذي تنظمه وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن فعاليات الاسبوع الزراعي.

قدمت في الملتقى عدد من أوراق العمل تضمنت التجارب السعودية والتونسية والمصرية فى مجال الزراعة العضوية والتى أوضحت أنها ممارسات زراعية صديقة للبيئة وبجودة عالية وفق قوانين منظمة للزراعة العضوية.

وتناول دكتور محمد صالح ادم في ورقته تجربة المشروع الالماني لتطوير الزراعة العضوية بالسعودية والتى تدخل كل ماهو حديث وتوفر مدخلات انتاج من مصادر طبيعية سواء كانت اسمدة او مبيدات وتفادي المصنعة كيميائياً. واوضح ان السعودية تعاقدت مع بيت خبرة لتنفيذ المشروع الالماني الذى ركز في عمله على خمس مراحل شملت الشركات، المزارعين، تجهيز القطاع التشريعي، تطوير سوق المنتجات وخلق الوعي بين المنتجين والمستهلكين ووضع خطة تنفيذية للزراعة العضوية تتوافق مع استراتيجية الدولة حتى 2030م ، بجانب مركز ابحاث خاص للزراعة العضوية.

وأشار دكتور محمد صالح الى اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مبينا انه تم تنفيذ 20 مزرعة نموذجية فى السعودية ، حيث تم تدريب المزارعين ووضع القوانين للزراعة العضوية ، بالإضافة إلى حملة توعوية استهدفت التجار والمنتجين وتخصيص وحدات مراقبة لتشرف على العمل حسب الخطط. وقال ان السودان لو مضى فى نفس نهج هذا المشروع من خلال سن القوانين وتدريب المزارعين يستطيع ان يواكب التطور وبجودة وآمان وصحة للمواطن ويوفر عملات صعبة.

فيما قدم دكتور محمد خضر ورقه بعنوان تغذية النبات وخصوبة التربة التجربة التونسية فى مجال الزراعة العضوية تناولت المنظومة الطبيعية المتكاملة فى التغذية النباتية والحيوانية والتى تبدأ من تغذية الكائنات الحية فى التربة وتحليلها والمدخلات . وأوصت الورقة بتدريس الزراعة العضوية فى الجامعات وتخصيص مركز بحوث للزراعة العضوية ومركز تقني واقامة برامج توعوية وحوافز تشجيعية وتبادل الخبرات والتنسيق بين الهياكل فى لجنة تضم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

واوضحت دكتورة مايسة لطفي عبد المنعم فى ورقتها حول المكافحة البيولوجية من خلال التجربة المصرية فى الزراعة العضوية أنه لابد من اتحاد الدول العربية والافريقية فى هذا المجال ، مشيرة الى اهمية التركيز على التغذية الجيدة ومقاومة الامراض والآفات بالإضافة الى سن القوانين واللوائح، ومتابعة التسجيل والتفتيش فى كل المراحل وذلك مطلب الدول الاوربية والامريكية ، كما ان هنالك معمل لمقاومة الامراض والآفات.، واضافت على السودان الاستفادة من الخامات الاولية وعمل اضافات تسهم فى دعم الاقتصاد.

