انعقاد اجتماع المجلس الاستشاري لوزير الزراعة والغابات بأرض المعارض ببري

الخرطوم 28-3-2018 (سونا)- انعقد اليوم بأرض المعارض ببري اجتماع المجلس الاستشاري لوزير الزراعة والغابات وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للزراعة تحت شعار ( الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر) برئاسة الدكتور عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة بمشاركة اعضاء المجلس من خبراء وباحثين في مجال الزراعة ووزراء ومدراء وفنيين من القطاع الاقتصادي .

وناقش الاجتماع مقترح مشروع قانون تسهيل وترويج الزراعة التعاقدية للعام2018م والموضوعات المتعلقة بالوقود ومدخلات الموسم والتمويل.

وأكد عجيمي جاهزيته لإنجاح الموسم الزراعي وذلك للاستعدادات المبكرة للموسم وتوفير البنزين والجازولين، وقال إنه لابد أن يكون هنالك قانون للزراعة التعاقدية للتسهيل والترويج للزراعة التعاقدية وحماية وضمان حقوق الطرفين وشدد عجيمي على توجيه الزراعة التعاقدية نحو المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه دعا وزير الدولة بالزراعة صبري الضو بخيت إلى سن قانون طارئ لحماية حقوق المنتجين والمستثمرين خاصة أن اتجاه الدول نحو الزراعة الحديثة ولضمان استمرار تدفق التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

واجمع المشاركون من اعضاء المجلس على الاهتمام بتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تطور الزراعة، وأكدوا أن الاسبوع الوطني للزراعة حقق اهدافه بالمشاركات الكبيرة وعرض المعدات والآليات الزراعية الامر الذي يؤكد أن الزراعة هي قاطرة الاقتصاد الوطني.

