وزير النفط والغاز يبحث أوجه التعاون مع معهد البترول بجامعة هيريوت دات البريطانية

الخرطوم 28-3-2018 (سونا)-

استقبل د. عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزير النفط والغاز وفد علمي عالي المستوى من معهد البترول بجامعة هيريوت دات البريطانية، من أجل التعاون في تطوير البحوث العلمية وبحوث IOR والدراسات المعملية بما يحقق الدفع بالإنتاج وتطوير قطاع النفط وفق المعايير العالمية لخدمة السودان والإقليم.

هذا ويشمل عمل الوفد التنسيق مع الجامعات السودانية في هندسة البترول ومجال تطوير البحوث المعملية الخاصة بالنفط، ووضع خارطة طريق للتعاون مع الوزارة وشركات النفط الوطنية وووقفت الفرق الفنية من الوزارة والجامعة البريطانية خلال زيارتها الميدانية لمركز البحوث والمعامل على الامكانيات والمعدات، كما قامت باجراء لقاءات من شأنها تضع خارطة الطريق لإحداث النقلة المطلوبة وحل مشاكل الإنتاج بالطرق العلمية، والعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية التي تسهم بالارتقاء بصناعة النفط والغاز في السودان.