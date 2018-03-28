صندوق الإسكان يبحث التعاون مع مجموعة استثمارية استرالية

الخرطوم 28-3-2018(سونا)-

أكد الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام الصندوق القومي للأسكان والتعمير انفتاح الصندوق على التجارب العالمية من أجل الاستفادة منها في تقانات البناء للاسكان والتنمية العمرانية، مرحبا بالاستثمارات الجاده التي تحقق أهداف السودان وشركائه.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوفد المجموعة الاسترالية الاستثماراتية للتقنية الخضراء برئاسة السيد حقي الشمبلي. بحضور نائبه دكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه وقيادات الصندوق

وأوضح المهندس زين العادين عمر حسين مدير الادارة الهندسية بالصندوق في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وركز على الفرص المتاحة للاستثمار في العقارات والاسكان في السودان بالولايات المختلفة واستعرض الصندوق تجربته وإنجازاته والصناديق الولائية للاسكان فيما عرض الوفد الزائر رغبته في الدخول في شراكات استثمارية مع الصندوق في الجانب الفني عبر تقنية للبناء تساعد في خفض التكلفة بجانب التمويل.

وكشف أن الاجتماع خلص إلى إعداد مذكره تفاهم للتعاون المشترك وعرض تقنية البناء الاسترالية وعروض التمويل على الجهات المختصة بالسودان للدراسة للاطمئنان على ملاءمة التقنية لبيئة وإنسان السودان وان التمويل طويل الأجل بفوائد قليلة وميسير ويتوافق مع سياسات الدولة.