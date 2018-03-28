وزير النقل والطرق والجسور يستقبل وفد شركة سيمنز االالمانية

الخرطوم 28-3-2018م (سونا) - التقى المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور بمكتبه ظهر اليوم بوفد شركة سيمنز الالمانية التي ترغب في الاستثمار بالسودان وذلك بحضور المهندس إبراهيم فضل المدير العام لهيئة سكك حديد السودان .

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين هيئة سكك حديد السودان والشركة الالمانية وقدم الوزير شرحا وافيا عن موقع السودان الاستراتيجي في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومجاورته لعدد من الدول المغلقة، مشيراً إلى أن السودان قام بفتح المعابر الحدودية تشجيعاً لحركة التجارة البينية وقال "نسعى لربط السودان عبر السكك الحديدية مع كل من تشاد وافريقيا الوسطى وإثيوبيا" .

ورحب الوزير بالاستثمارات الالمانية في كافة المجالات لا سيما مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق والجسور والنقل البحري والجوي مشيراً إلى أنه ينظر لشركة سيمنز الالمانية لعب دوراً كبيراً في هذا الصدد ، وتطرق مكاوي الى أن الشركة الالمانية كانت قد بدأت استثماراتها بالسودان منذ أوائل الستينيات، لافتاً إلى أن شركة سيمنز الالمانية وكانت لها استثمارات ضخمة بالسودان مؤكدا تطوير علاقة التعاون بين شركة سيمنز والسودان، مبديا الاستعداد لتسهيل وتذليل كافة الصعاب أمام الاستثمارات الالمانية بالسودان .

