ترامب يعطي إشارة إيجابية بشأن المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن 28-3-2018م (رويترز) قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يتطلع للقائه، مما يشير إلى أن المحادثات التاريخية المزمعة بين الزعيم الآسيوى المعزول والرئيس الجمهورى ستمضى قدما.

وقال ترامب على تويتر "تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصينى شى جين بينغ بأن اجتماعه مع كيم جونج أون مضى بشكل جيد للغاية وإن كيم يتطلع للقائي".

وغرد ترامب قائلا أيضا "أتطلع قدما إلى اجتماعنا!"، وبعد تكهنات استمرت يومين، أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن كيم زار بكين واجتمع مع شي، الذى حصل على تعهد من كيم بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

والزيارة هى أول رحلة خارجية معروفة له منذ توليه السلطة عام 2011، ويعتقد محللون أنها إعداد لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الصين أطلعت ترامب على الاجتماعات وإن التعهد بنزع السلاح النووى "دليل جديد على أن حملتنا بممارسة أشد الضغوط تهيئ الأجواء المناسبة للحوار مع كوريا الشمالية".

وكتب ترامب على تويتر اليوم "على مدار سنوات وعبر العديد من الإدارات، قال الجميع إن السلام ونزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية لم يكن حتى احتمالا صغيرا. الآن هناك فرصة جيدة بأن يقوم كيم جونج أون بما هو صواب لشعبه وللإنسانية".

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، فاجأ ترامب العالم بالموافقة على الاجتماع مع كيم فى مكان وموعد سيجرى تحديدهما. وقال رئيس مكتب الأمن الوطنى فى كوريا الجنوبية إن أول اجتماع على الإطلاق بين الرئيسين الأمريكى والكورى الشمالى سيعقد فى مايو آيار لكن تفاصيل المحادثات المحتملة لم تعلن، وقال البيت الأبيض إن هذا سيحدث إذا أوفت كوريا الشمالية "بعدة وعود".



