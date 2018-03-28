ألمانيا: بإمكان روسيا استبدال الدبلوماسيين المطرودين من برلين

برلين 28-3-2018م (أ ف ب) - قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن لروسيا الحق فى استبدال الدبلوماسيين الأربعة الذين طردوا من البلاد فى إطار خطوة غربية مشتركة ضد روسيا على خلفية تسميم جاسوس روسى سابق.

وأمهلت ألمانيا 4 دبلوماسيين حتى الاثنين لمغادرة البلاد بعد أن طردت العديد من دول الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى ودول حليفة دبلوماسيين بسبب تسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن برلين اختارت الدبلوماسيين الأربعة بناء على علاقاتهم مع أجهزة استخبارات، طبقا لممارسة ينص عليها ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وردًا على سؤال حول ما 'ذا كان بإمكان موسكو استبدال الدبلوماسيين الأربعة، قال المتحدث، "نعم"، مشيرا إلى أن ميثاق فيينا لا يشتمل على بند يحدد عدد الدبلوماسيين فى آية بعثة دبلوماسية لأى بلد.

وأمر 25 بلدا على الاقل بطرد اكثر من 120 دبلوماسياً روسيا ردا على هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوسا مزدوجا سابقا وابنته فى الرابع من مارس فى مدينة سالزبرى البريطانية.





