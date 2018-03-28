وزير المالية يؤكد أهمية سلطة تنظيم أسواق المال في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية

الخرطوم 28-3-2018 (سونا) - أكد الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية سلطة تنظيم أسواق المال في إطار سياسة التحرير الاقتصادي وضبط الأسعار وتحقيق الشفافية بين المنتجين والتجار والمستهلكين في تحديد الأسعار التي يتضرر منها المنتج في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

ودعا الركابي لدى اجتماعه بالبروفيسور رفعت أحمد عبد الكريم المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال و د. حامد الأمين أحمد نائب المدير العام للسلطة بمكتبه ببرج الوزارة إدارة تنظيم أسواق المال إلى التركيز على معظم قضايا الاقتصاد، مشيرا لإنشاء بورصات للسلع، مؤكدا تقديم كافة المساعدات للسلطة لأداء مهامها الموكلة لها بجانب تدريب كوادرها في تركيا للوقوف على التجربة التركية في عملية تنظيم أسواق المال .

ودعا وزير المالية لزيادة إنتاج الصمغ العربى بزراعة أشجار الهشاب بمواقع الإنتاج كاشفا عن الدخول في شراكة بين الخطوط الجوية السودانبة والخطوط التركية بجانب إنشاء شركات الألبان واللحوم بإشراف ورقابة سلطة تنظيم أسواق المال، مشيرا لإعادة الثقة في شركات المساهمة العامة في السودان عبر الحوكمة.

من جانبه أوضح البروفيسور رفعت أحمد عبد الكريم المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال أن السلطة تركز في عملها على تنظيم الأسواق وإنشاء البورصات في تحقيق الشفافية في الأسعار وفق البورصات الدولية ، وإنشاء الشركات في مجالات إنتاج المعادن والزراعة وإنشاء شركات المساهمة العامة، مبيناً أن السلطة تشرف على الأسواق كسوق الخرطوم للأوراق المالية والأسواق التي تنشأ مستقبلاً .

وتوقع مدير السلطة إنشاء أسواق أخرى للسلع وقال إن السلطة تساعد سوق الخرطوم للأوراق المالية في إكمال دوره وتنفيذ مهامه ، مضيفا أن السلطة تعتبر جهة رقابية وتنظم أسواق المال بموجب قانون 2016م، مشيرا إلى اهتمام الدولة على مستوى الرئاسة بالاقتصاد الكلي وتحريكه ونشر الوعي الادخاري ، بجانب إنشاء بورصة المنتج السوداني لبيع منتجاته بأسعار البورصات الدولية ، بجانب دخول السلع السودانية في السوق العالمية وتحقيق النمو للاقتصاد السوداني.

