والي الخرطوم يؤكد عمق العلاقات بين السودان وتركيا

الخرطوم 28-3-2018م (سونا) - أكد والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمدحسين أن العلاقات السودانية التركية عميقة وضاربة الجذور وأن مابين البلدين ليس مجرد بروتكولات عابرة وإنما هي علاقات راسخة وقوية البناء.

جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بوزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم برفقته أحمد ساري تاش منسق مؤسسة تيكا التركية وجلال الدين قونقنجي مدير المركز السوداني التركي بالسودان.

وتعتبر تيكا مؤسسة تعاونية تركية عالمية تتبع لمجلس الوزراء التركي وتعني بكثير من الشئون الإنسانية والخدمية لدول العالم وقال أحمد ساري تاش منسق تيكا إنه يحمل رسالة شفهية من مدير تيكا بتركيا لوالي الخرطوم تعبر عن الاحترام التركي المتزايد للسودان وشعبه وقال إنهم ينظرون للسودان كبوابة تركيا للقارة السمراء.

وقد إستعرض الجانب التركي نشاط تيكا في السودان المتمثل في أعمالها في ولايات الجزيرة وجنوب دارفور والخرطوم مؤكدين إستعداد تركيا لمزيد من الأنشطة التدريبية والتعليمية والخدمية والصحية بالسودان.

واكد والي الخرطوم رغبته في زيارة مدير تيكا للخرطوم للمزيد من التشاور في زيادة نشاطها بالولاية معتبرا نجاحاتها في العديد من المناطق والدول إشارة إيجابية تجعل ولاية الخرطوم ترغب في إشراك تيكا في مجالات أخري مثل الحكومة الذكية وحوسبة المعاملات وكذلك المنظومات التعليمية الذكية وتقانة التعليم الحديثة وبرامج إصحاح البيئة و الصرف الصحي وكذلك لما لتركيا من تجربة ناجحة في مكافحة المخدرات وكذلك التجربة التركية في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني منوها إلي أن ولاية الخرطوم رغم صغر رقعتها إلا أنها الأكثر إنتاجا للخضروات واللبن والبيض واللحوم وأن الخرطوم تعتبر بوابة الصادر لجميع منتجات الثروة الحيوانية والزراعية.

إلي ذلك ألمح الوالي أن ولاية الخرطوم تضم 27% من سكان السودان وبها 90%من صناعات السودان.

هذا وقد عبر أحمد ساري تاش عن أمله في أن يتزايد نشاط تيكا بالسودان خصوصا في برامج إكثار وتحسين البذور وإنتاج سلالات حيوانية ملائمة خصوصا أن المناخ في السودان صالح لكل العمليات الزراعية والحيوانية.

