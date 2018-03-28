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أخبار محلية - سياسية
رئيس الجمهورية يصدر قراراُ بتمديد وقف اطلاق النار
التاريخ :
28-03-2018 - 05:59:00 مساءً
الخرطوم 28-3-2018م (سونا) - أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 مارس قراراً جمهورياً قضى بتمديد وقف اطلاق النار المعلن حتى 30 يونيو 2018م.
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