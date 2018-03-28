نائب رئيس القضاء يفتتح محكمة الاستئناف بزالنجي

زالنجي 28-3-2018م (سونا) -افتتح مولانا/ محجوب الأمين الفكي، نائب رئيس القضاء، في إطار زيارته لولاية وسط دارفور ، مقر محكمة الاستئناف بمدينة زالنجي، وذلك بتشريف السيد جعفر عبد الحكم إسحق والي الولاية وبرعاية مولانا شمس الدين أحمد رئيس الجهاز القضائي بالولاية وحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والعدلية والأجهزة الأمنية والسيد الدمينقاوي سيسي فضل سيسي رئيس الإدارة الأهلية بالولاية .

وتأتي زيارة نائب رئيس القضاء بغرض الوقوف على سيرالعمل بالجهاز القضائي بالولاية والاطلاع على تطوير الأداء القضائي ، كما زار مولانا محجوب الأمين نائب رئيس القضاء محلية وادي صالح لتفقد سير العمل بمجمع محاكم قارسيلا. وتعد هذه الزيارة دفعا للعمل العدلي بالولاية خاصة بعد استقرارالأحوال الأمنية بعد عملية جمع السلاح بدارفور.

