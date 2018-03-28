رئيس القضاء يصدر قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام

الخرطوم 28-3-2018م (سونا) - أصدر بروفيسور حيدر أحمد دفع الله - رئيس القضاء، اليوم، قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام ونظر الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، والتي تحال إليها من النيابات المتخصصة. كما تختص المحكمة كذلك بنظر الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس القضاء.

وأوضح القرار أن مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنعقد في أي ولاية أخرى من ولايات السودان على أن تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات و الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

