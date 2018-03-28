فى انجاز للكفاءات السودانية بالخارج د. مامون دنقلا ينال جائزة جمعية المحاسيبن القانونيين البريطانية 2018

الخرطوم 28-3-2018م(سونا) - فى انجاز سوداني جديد لكفاءاته وعقوله العاملة بالخارج نال الدكتور مأمون علي دنقلا جائزة جمعية المحاسيبن القانونيين البريطانية 2018 لمساندة مهنة المحاسبة والمراجعة لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2018م حيث قامت جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية بتكريم الدكتور مأمون بعد أن فاز بأكثر من 60% من أصوات المنتمين للجمعية في عموم منطقة الشرق الأوسط، ليحوز على الجائزة.

ونال الدكتور مامون دنقلا زمالة جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية منذ (1982) وزمالة مجلس المحاسبين القانونيين السودانيين منذ 1988 ، وياتي التكريم اعترافا من أهل المهنة بمنطقة الشرق الاوسط بدوره المتعاظم في تطوير المهنة والتفاني في خدمتها ومساعدة المنتمين لها ، تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مأمون هو رئيس رابطة المحاسبين القانونيين السودانيين في أبوظبي منذ عام 2003 التي انشئت في العام 1983 تحت مظلة النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد عبر المحاسبون القانونيون السودانيون في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والسودان عن فخرهم واعتزازهم بفوز الدكتور واعتراف الجمعية البريطانية وتأييد أعضائها من مختلف الجنسيات في الشرق الأوسط لترشيح الدكتور السوداني مأمون لهذه الجائزة المرموقة وهو نجاح يضاف لنجاحات السودانيين في مختلف مجالاتهم المهنية إقليمياً وعالمياً ، وقال الدكتور مأمون دنقلا في سياق تعبيره عن سعادته بالفوز بالجائزة أن السودان هو المستفيد الأول من إسهامات المحاسبين القانونيين السودانيين في المهجر وتمنى أن يستمر التواصل المثمر بين أعضاء المهنة في السودان وفي المهجر، مشيراً إلى الإسهامات الجادة والعملية التي ظل يقدمها أعضاء المهنة في المهجر، خاصة تلك المبادرات التي قدمتها مجموعة المملكة العربية السعودية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في السودان وتمكينها من مواكبة المستوى العالمي المتطور.