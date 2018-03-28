الهادي أندو يؤكد أهمية الجهود غير الرسمية لإكمال عملية السلام

كادقلي 28-3-2018م (سونا) - أكد الأستاذ الهادي عثمان أندو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان وعضو وفد التفاوض الحكومي للمنطقتين ( جنوب كردفان والنيل الأزرق )، أهمية الجهود غير الرسمية في دفع طرفي التفاوض لمواصلة الجهود الرسمية لمفاوضات أديس لوقف الحرب والمضي قدما لتحقيق السلام المستدام .

وقال في تصريحات لـ(سونا) إن المرحلة تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتنسيق العمل من أجل السلام النهائي .

ونبه اندو إلى ضرورة تعزيز السلام الأهلي والتواصل الداخلي والتداخل الإيجابي لتلاقي المواطنين مع مواطني الطرف الآخر لبناء الثقة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن السلام بحاجة إلى الدعاء ومواصلة النداء وخلق زخم جماهيري وإعلامي وتوجيه الخطاب السياسي وتنظيم الاحتفالات والندوات الداعمة لمسيرة سلام المنطقتين .

