المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يعلن شركاءه الرسميين في المنتدى العالمي الثالث لعام 2018

المنامة، مملكة البحرين 28- 3 ( سونا)- ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤتمره العالمي بمدينة اسطنبول، التركية الثالث2-3 مايو 2018.



يناقش المنتدى العالمي للمجلس العام الذي ينعقد تحت عنوان " الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة " أهم الآراء والأفكار الجديدة التي تساهم في جعل صناعة التمويل الإسلامي أكثر ارتباطاً وعلى مستوى من المساواة مع تطورات الصناعة المالية التقليدية.



وقال المجلس العام في ببان صحفي تلقت (سونا) نسخة منه أن المنتدى العالمي سيعقد بشراكة استراتيجية مع بنك البركة التركي التشاركي ومجموعة بيت التمويل الكويتي كشركاء استراتيجيين للمنتدى العالمي الثالث للمجلس العام، وكذلك بدعم من بنك الخرطوم و المنتدى العالمي كشريك للخدمات المصرفية الإسلامية في مجال التجزئة، وأيضاً بتعاون من بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الإسلامي الأردني.



وعبر الأستاذ عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام،عن سعادته بضم كل من عضوي مجلس الإدارة، بنك البركة التركي التشاركي، ومجموعة بيت التمويل الكويتي كشركاء استراتيجيين، وكذلك العضو الجديد في المجلس العام بنك الخرطوم كشريكً للمصارف الإسلامية في مجال التجزئة و بالتعاون مع عضوين آخرين من مجلس الإدارة - بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الإسلامي الأردني.



و قال سيادته ان هذا الدعم الذي يتلقاه المجلس العام من مجلس الإدارة والأعضاء وأصحاب المصلحة المختلفين، سيمكن المجلس العام من الاستمرار في تعزيز و تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.



وستتناول مناقشات وحوارات المنتدى والذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية العديد من القضايا الناشئة والمهمة محاور تتعلق بالتطورات الرقابية والاقتصادية العالمية وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الرقمي؛ والابتكار والتكنولوجيا: وضع صناعة التمويل الإسلامي على المسار الصحيح؛ اضافة الى الموارد البشرية ومستقبل التوظيف في بيئة الذكاء الاصطناعي وعصر الأتمتة و كيفيه الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في نمو الصناعة؛



تشير سوناالى ان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC).



ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.



ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

م ع م ع

