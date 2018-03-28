مساعد رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الرئاسة بدعم قطاع التعدين

الخرطوم 28-3-2018م(سونا)- أكد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم، اهتمام رئاسة الجمهورية ودعمها لقطاع التعدين وتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين .

وأضاف مساعد الرئيس لدى مخاطبته ختام فعاليات معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث بقاعة الصداقة مساء اليوم ، أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للتعدين توكد اهتمام الرئاسة بهذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد السوداني .

وأشاد مساعد الرئيس بالجهود التي بذلت لإنجاح هذا الملتقى العلمي بمشاركة هذا العدد الكبير من الشركات من مختلف عدد من دول العالم بجانب الوطنية بالإضافة إلى الجهود التي بذلت لتقديم الأوراق العلمية، معربا عن أمله أن تنعكس على المجتمع، مجدداً الإشادة بقطاع التعدين في دعمه للاقتصاد السوداني ومساهمته بحوالي 6% من الناتج المحلي وكذلك بتوفير فرص العمل حيث أسهم في توفير فرص عمل لأكثر من مليوني مواطن، مطالبا وزارة المعادن بالمضي قدما في هذا النهج العلمي لتطوير موارد البلاد .

وأكد الدكتور فيصل اهتمام الدولة بتوصيات الملتقى، داعيا لوضعها في مصفوفة تكون قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة .

وثمن مساعد الرئيس الجهد المبذولة في الرعاية المجتمعية، مشيرا إلى أن قطاع التعدين بالسودان من أكثر القطاعات أمنا في كثير من الدول الإفريقية، داعيا الدول التي شاركت في هذا الملتقى أن ينقلوا الوجه الحقيقي للسودان، لافتنا إلى التطلع لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

