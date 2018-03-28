وزير المعادن: ملتقى التعدين الدولي أسهم في تعريف الدول المشاركة بفرص الاستثمار

الخرطوم 28-3-2018م(سونا) - اعتبر البروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن أن معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث فرصة سانحة لتلاقح الرؤى والافكار وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات المشاركة ، واضاف لدي مخاطبته ختام فعاليات المعرض والملتقى بقاعة الصداقة مساء اليوم ،ان الملتقي اسهم فى تعريف ضيوف البلاد المشاركين من دول العالم بفرص الاستثمار بالسودان داعيا الشركات للبدء فى الاستثمار فى قطاع التعدين فى مجالاته المتعددة .

وقال الوزير ان الاوراق العلمية التي تم تقديمها في الملتقي تمثل نقطة جوهرية لقطاع التعدين من خلال التوصيات العلمية، مؤكدا التزام الوزارة والسعي الجاد لتحويلها لبرامج عمل فى الفترة القادمة، مشيرا الى ان هذا الملتقى التعديني يتم العمل لان يكون منبر دوريا ينعقد كل عام ليصبح قبلة لجميع دول العلم سيما ان السودان يحتل موقعا جغرافيا مميزا وبه موارد طبيعية متنوعة .

واكد سالم عزم الوزارة على ان تجعل هذا الملتقى انموذجا يضاهي اكبر التجمعات التعدينية العالمية المعروفة متقدما بالشكر لكل الشركات والمنظمات الاقليمية والدولية التي شاركت فى الملتقى وخص بالشكر الشركة المنظمة فاليوم وجميع الشركات التابعة للوزارة لنحاح الملتقى وخروجه بالصورة التي تشرف السودان مثمنا الاهتمام المتعاظم التي توليه الدولة لهذا القطاع .

