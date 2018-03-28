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أخبار محلية - سياسية

رئاسة الجمهورية تحتسب ستنا بابكر بدري

التاريخ : 28-03-2018 - 07:47:00 مساءً
الخرطوم في 28-3- 2018( سونا) -
تحتسب رئاسة الجمهورية عند المولي عز وجل، الاستاذة ستنا بابكر بدري الفنانة التشكيلية واحدى رائدات التعليم في البلاد والتي توفيت عصر اليوم الأربعاء بعد سنوات حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمواطنين.
وتقديرا لدورها الرائد ،في دفع مسيرة تعليم البنات عبر أسلوب ومنهج مؤسس علي موروثات وقيم الشعب السوداني، ولعطائها وبذلها ، في مجال الفن التشكيلي، والتعليم العام ،وعرفانا بدورها في تعليم المرأة، كرمتها رئاسة الجمهورية، في يناير الماضي حيث منحها رئيس الجمهورية وسام العلم والآداب والفنون الذهبي.
ونوهت رئاسة الجمهورية لاسهامات الفقيدة وجهود والدها بابكر بدري واسرته في تعليم البنات و ثورة تعليم البنات التي تشهدها البلاد الآن.
ألا رحم الله الاستاذة ستنا بابكر بدري رحمة واسعة وادخلها فسيح جناته مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

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