د.فيصل يلتقي بوالي ولاية البحر الأحمر

الخرطوم في 28-3-2018 (سونا) - التقى نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب الدكتور فيصل حسن ابراهيم اليوم بمكتبه بالمركز العام ، بوالي ولاية البحر الأحمر الذي اطلعه على تطوير الموانئ السودانية والشراكات التي تمت في هذا المجال.

وقال والي البحر الأحمر علي أحمد حامد في تصريحات صحفية عقب اللقاء انه اطلع نائب رئيس الحزب على الاوضاع السياسية والتشريعية والتنفيذية والتعاون بين المكونات السياسية في الولاية.

واكد التزام حكومة الولاية بانفاذ برامج اصلاح الدولة وخدمة الناس وتطوير الاستثمار وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

