رئيس الأركان المشتركة يلتقي بوفد الكونجرس الأمريكي الزائر

الخرطوم 28-3- 2018 (سونا) -

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي أهمية واستراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص السودان على تطبيعها وتطويرها في الاتجاه الذين يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل ، وبالقدر الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه صباح اليوم وفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور البلاد برئاسة ثورن بيري رئيس لجنة الخدمات وعضوية الجنرال فنسو رئيس آلية التعاون العسكري الأمريكي مع دول شرق ووسط أفريقيا .

إلى ذلك استعرض رئيس الأركان المشتركة جانباً من تاريخ العلاقة بين البلدين وأشكال التعاون وبدايتها الباكرة ، مؤكدا مواصلة الجهود لإكمال ما بدأه سلفه لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الإطار ، وقدم للوفد تنويرا حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده دارفور وخطوات الدولة الرامية لإحلال السلام في المنطقتين، مؤكدا التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار المعلن من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى ، إلى جانب جهود السودان المستمرة في مكافحة الإرهاب والحركات السالبة والإتجار بالبشر والتهريب والتي من شأنها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه أمن الوفد على أهمية العلاقة بين البلدين و بذل كل جهد ممكن لتعزيزها والسعي قدماً في إكمال مسارات خطة الارتباط المشتركة بين السودان والولايات المتحدة ، إلى جانب تفعيل مجالات التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.

هذا وحضر اللقاء الفريق الركن جمال الدين عمر محمد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية واللواء مهندس ركن صالح يسن مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع إلى جانب المقدم آدم كورديش الملحق العسكري الأمريكي بالخرطوم.

