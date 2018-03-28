هيئة المواصفات تدشن عودة صدور المجلة العلمية المحكمة

الخرطوم 28-3-2018 (سونا) - دشن د. عوض محمد أحمد سكراب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس معاودة إصدارة المجلة السودانية للمواصفات والمقاييس العلمية المحكمة التي صدرت في ثوب قشيب.

وأوضح سكراب ان المجلة تناولت موضوعات علمية ذات صلة بتأسيس البنية التحتية للتقييس وتطوير وتحسين الحياة العامة ومراحل تطبيق وتقييم مواصفة إدارة سلامة الغذاء والفرص والامكانات المتاحة للاستثمار في قطاع المسالخ ومنتجات اللحوم وإضاءات حول واقع إنتاج وتداول اللحوم ومنتجاتها في السودان وفق متطلبات المواصفة القياسية السودانية ، واثر العرض خارج البقالات والمحال التجارية على جودة وسلامة المشروبات المعبأة.

واشار سكراب الى ان المجلة العلمية تناولت تجربة المؤسسات الوطنية في دفع وتقوية مسيرة البحث العلمي والمعوقات والقيود التي تواجه تجارة النباتات الطبية والعطرية والمعايير الدولية ونظم الممارسة الخاصة بجمع وزراعة النباتات الطبية والعطرية، كما استعرضت موضوع الكريمات المبيضة.

وناشد د. سكراب العلماء والمختصين للإسهام في تطوير المجلة حتى تواكب نظيراتها في العالم لتصبح مرجعا علميا لذوي الشأن في تسيير الاعمال وتنفيذ الخدمات وفق الرؤى العلمية المستقاة من المواصفات القياسية.

وأشاد سكراب بهيئة التحرير ورئيس التحرير بروفبسور أحمد الأمين محمد وسكرتارية التحرير د. عثمان أحمد عثمان وعضوية د. عمر عبدالله ابراهيم ود. هيثم حسن عبدالسلام وبروفيسور أمل عمر بخيت وبروفيسور أبوبكر عثمان محمد نور وأعضاء المجلس الإستشاري والعلماء والكتاب والخبراء المتعاونين في إصدار المجلة.

