د. مها الشيخ : سنستمر في عقد المزيد من الدورات التدريبية في مجالات الإعلام الجديد

الخرطوم في 28-3-2018م (سونا) - أكدت الدكتورة / مها الشيخ بابكر / رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمركز سحر البيان للخدمات الصحفية والإعلامية أن المركز سيستمر في عقد وتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الإعلامية لمواكبة تحديات العولمة والتكنلوجيا والثورة المعلوماتية والمعرفية في مجالات الإعلام الجديد الرقمي خاصة عمليات مونتاج الصوت والصورة والجرافيكس والتحرير الصحفي بكافة أشكاله، مبينة أن الإعلام التقليدي في انحسار وأن الإعلام الرقمي في تطور مستمر، واعدة بمزيد من بناء القدرات لمنسوبي المركز.

وقالت د. مها الشيخ لدى مخاطبتها اليوم ختام الدورة التدريبية في التسجيل والمونتاج الرقمي (التلفازي) التي نظمها (سحر البيان) إن النخبة التي تم تدريبها من أبناء المركز وشركائه يمثلون رأس الرمح في الإعلام الجديد، مشيدة بالمجهود الجبار الذي قام به منسوبو المركز في قضايا وطنية كبرى وأحداث كثيرة مرت بها البلاد إلى جانب مساندة الدولة في كل برامجها ومشاريعها الكبرى والاستراتيجية، مناشدة الشركاء بالاهتمام ببناء قدراتهم.

وشددت الدكتورة / مها على خريجي دورة التسجيل والمونتاج الرقمي أن يكونوا نواة لتدريب وتأهيل الآخرين، مؤكدة انتشار وتمدد الإعلام الرقمي بصورة تحتم الاصطفاف والأخذ بأسباب التطوير والتحديث والتكنلوجيا لتصميم رسائل إعلامية قوية تخدم الفكرة والمنهج.



