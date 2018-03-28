اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان بالحركة الإسلامية تناقش خطط وبرامج الأمانات واللجان المتخصصة

الخرطوم 28 - 3 - 2018 ( سونا ) - ناقشت اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان للعام 1439هـ بالحركة الإسلامية في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة / رجاء حسن خليفة نائب الأمين العام للحركة رئيس اللجنة خطط وبرامج اللجان المتخصصة والأمانات ونشاطها لشهر رمضان 1439 والتي تأتي تحت شعار "واستبقوا الخيرات " لتحقق أهداف الحركة الإسلامية في هذا الشهر الفضيل لإعلاء قيم التراحم والتكافل وسد حاجات الشرائح الضعيفة وإعانة الأسر المتعففة على توفير احتياجاتها المادية والروحية حيث إستمعت اللجنة لخطط الأمانات والتي سعت جميعها لتحقيق شعار (فأستبقوا الخيرات) وإنزاله واقعا معاشا.

كما قامت الدكتورة / مها الشيخ بابكر / رئيس اللجنة الإعلامية بطرح جملة مبادرات من بينها التنافس على جائزة لتسليط الضوء على تراث الشهيد عبد القادر علي في المجالات الإعلامية والأدبية ، واكدت إقامة لقاء جامع للأمين العام للحركة الإسلامية بقيادات الإعلام في البلاد في إطار الالتقاء على ثوابت وقيم الدين والوطن.

