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أخبار محلية - اقتصادية

معتمد قلع النحل يتفقد مباني المحلية ويؤكد سعيه لتوفير الخدمات الأساسية

التاريخ : 29-03-2018 - 07:17:00 صباحاً

قلع النحل 29 - 3 - 2018 م ( سونا )- ضمن سعى محلية قلع النحل لتوفير البنية التحتية وتهيئة الأجواء المناسبة للعاملين تفقد الأستاذ الطاهر حيدر الطاهر بكر معتمد قلع النحل يرافقه المدير التنفيذي عوض الكريم الربيع ، عددا من المبانى بالمحلية من أجل الوقوف عليها وصيانتها وتخصيصها لإدارات المحلية المختلفة .
من جانبه أكد المعتمد سعيه لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة العمل التى تساعد فى خدمة المجتمع بالمحلية .
الى جانب هذا دعا المعتمد بالإسراع بوتيرة العمل والفراغ من صيانة هذه المواقع للإستفادة منها فى توسعة الإدارات المختلفة .
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