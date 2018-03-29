معتمد قلع النحل يتفقد مباني المحلية ويؤكد سعيه لتوفير الخدمات الأساسية



قلع النحل 29 - 3 - 2018 م ( سونا )- ضمن سعى محلية قلع النحل لتوفير البنية التحتية وتهيئة الأجواء المناسبة للعاملين تفقد الأستاذ الطاهر حيدر الطاهر بكر معتمد قلع النحل يرافقه المدير التنفيذي عوض الكريم الربيع ، عددا من المبانى بالمحلية من أجل الوقوف عليها وصيانتها وتخصيصها لإدارات المحلية المختلفة .

من جانبه أكد المعتمد سعيه لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة العمل التى تساعد فى خدمة المجتمع بالمحلية .

الى جانب هذا دعا المعتمد بالإسراع بوتيرة العمل والفراغ من صيانة هذه المواقع للإستفادة منها فى توسعة الإدارات المختلفة .