برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 64.24 دولاراً

الكويت 29-3-2018 م (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا في تداولات أمس ليبلغ

24ر64 دولار أمريكي مقابل 86ر64 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع مما أضر بالمعنويات في السوق.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 70 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 76ر68 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا ليصل الى 38ر64 دولار.

