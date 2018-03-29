الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

الكويت 29-3-2018 م( كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند 299ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 369ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 422ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى 313ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي إلى أعلى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم امس الأربعاء في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي كان أسرع مما كان متوقعا في الربع الاخير من 2017.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 9ر2 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

