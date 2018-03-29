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مظاهرات تجتاح أمريكا بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة الأمريكية

التاريخ : 29-03-2018 - 08:30:00 صباحاً
كالفورنيا- نيويورك 29-3-2018م (وكالات) شهدت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكية مظاهرات حاشدة، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا.
وأثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بالشوارع عرقلت المرور بالمدينة لساعات.
وقالت الشرطة إن الفيديو الذى صورته الكاميرات التى كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التى دارت مساء الأحد أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا.
وأذاعت الشرطة الفيديو فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وسرعان ما انتشر على الإنترنت،وهذه أحدث واقعة فى سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّل فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصرى فى نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.
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