الخرطوم في 29-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي:-

العملة شراء بيع متوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18.0000

الين الياباني 0.1686 0.1694 0.1690

الجنيه الاسترليني 25.2960 25.4225 25.3592

الفرنك السويسري 18.7890 18.8829 18.8360

الدولار الكندي 13.9079 13.9774 13.9427

كرونة السويدية 2.1535 2.1643 2.1589

الكرونة النرويجية 2.2857 2.2971 2.2914

الكرون الدنماركي 2.9713 2.9862 2.9787

الدينار الكويتي 59.5131 59.8107 59.6619

الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005

الدرهم الاماراتي 4.8893 4.9137 4.9015

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6010 47.8390 47.7200

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.1447 22.2555 22.2001

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