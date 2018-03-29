الخرطوم في 29-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1686 0.1694 0.1690
الجنيه الاسترليني 25.2960 25.4225 25.3592
الفرنك السويسري 18.7890 18.8829 18.8360
الدولار الكندي 13.9079 13.9774 13.9427
كرونة السويدية 2.1535 2.1643 2.1589
الكرونة النرويجية 2.2857 2.2971 2.2914
الكرون الدنماركي 2.9713 2.9862 2.9787
الدينار الكويتي 59.5131 59.8107 59.6619
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8893 4.9137 4.9015
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6010 47.8390 47.7200
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1447 22.2555 22.2001
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