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أخبار محلية - اقتصادية

معرض وملتقي التعدين الدولي الثالث يوصى بأهمية تحديث التشريعات والقوانين الجاذبة للإستثمار

التاريخ : 29-03-2018 - 09:13:00 صباحاً

الخرطوم 29-3-2018م(سونا)- إختتم مساء أمس معرض وملتقي التعدين الثالث بقاعة الصداقة بتشريف مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم وأصدر عددا من التوصيات بعد المداولات والنقاش المستفيض الذي شاركت به نخبة من العلماء والخبراء وأساتذة الجامعات إستمرت ثلاث أيام .
وأكدت التوصيات بأهمية تحديث التشريعات والقوانين الجاذبة للإستثمار التي تشجع عمل المستثمر بجانب وضع سياسات تعدينية متوازنة تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والمعايير الدولية .
وأكدت التوصيات بعمل رؤية وطنية للمعادن تمشيا مع الرؤية الافريقية للتعدين وتحقيق الأهداف الانمائية وركزت على تطوير السياسات النقدية والمالية المحفزة والمشجعة للإستثمار مع وإحكام التنسيق بين الحكومة والشركات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الاستثمار فى قطاع التعدين .
وشددت على تعزيز الشراكات الذكية مع الدول الصديقة وإنشاء شراكات عالمية فاعلة فى ظل إنفتاح الاقتصاد السوداني الذي نتج عن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وأهمية تطوير العمل البحثي والاستكشافي فى الرواسب الموجودة فى الدرع العربي النوبي وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية والسلامة وفق المعايير الدولية .
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