وفد من خبراء ومستثمرين فرنسيين يقف على الإمكانات الزراعية والحيوانية بشرق دارفور

الضعين 29-3-2018م (سونا) - وقف وفد من الخبراء والمستثمرين الفرنسيين في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية والقطاع الحيواني برئاسة السفيرة الفرنسية بالسودان السيدة مانويل بلاك، وقف على الإمكانات الزراعية والثروة الحيوانية بولاية شرق دارفور.

وكان وفد الخبراء وصل إلى حاضرة ولاية شرق دارفور الضعين يوم أمس، حيث كان في استقبالهم والي ولاية شرق دارفور بالإنابة الأستاذ مضوي أبو القاسم وعدد من الفعاليات والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالولاية .

وتفقد الوفد من خلال زيارات ميدانية محطة أبحاث الغزالة جاوزت للإنتاج الحيواني ، و مشروع الجلابي للإنتاج الزراعي الذي تنفذه شركة دارفود ،ووقف على إمكانات الولاية من الثروة الحيوانية .

وأوضح المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية بولاية شرق دارفور دكتور حامد محمد ، أن الوفد بحث كيفية تطوير محطة أبحاث الغزالة جاوزت للإنتاج الحيواني والمراعي في كافة المجالات، مشيرا إلى أن ولاية شرق دارفور تعتبر من أكبر ولايات السودان في امتلاك الثروة الحيوانية ولا سيما الأبقار.

من جهته قال مدير قسم الإنتاج الزراعي بشركة دارفود مبارك إدريس إن الوفد وقف على تجربة إنتاج محصول الفول السوداني بمشروع الجلابي الزراعي التابعة للمحلية الضعين، مشيرا إلى أن إنتاج المحمص من الفدان تتراوح ما بين 15-20 جوال.

وأبان أن الشركة تقوم بكافة العمليات الزراعية من مرحلة النظافة إلى مرحلة الحصاد، وذلك بتطبيق الميكنة الزراعية، موضحا أن العام الماضي كانت المساحة التجريبية حوالي 300 فدان بالمقارنة بهذا العام والتي بلغت المساحة المخصصة للزراعة حوالي 8000 فدان، موضحا أن هناك تنسيقا و تعاونا تاماً بين الشركة ووزارة الزراعة .

كما تفقد الوفد أقسام و مراحل إنتاج الفول السوداني بالشركة التي تنتج 150طناً من الفول السوداني أو ما يعادل 4500 قنطار من الفول السوداني. حيث أوضح شيخ نميري آدم بركة شيخ الأراضي الزراعية بمنطقة الجلابي الزراعية أن المقارنة بين الزراعة التقليدية والحديثة بواسطة الميكنة الزراعية فرق كبير في عملية الإنتاج في الزراعة التقليدية حيث يبلغ إنتاج الفدان بالنظم التقليدية حوالى 7 قناطير بينما في نظام الميكنة الزراعية يرتفع الإنتاج ليتراوح بين 15-20 قنطارا للفدان ، مناشدا المزراعيين بضرورة التوجه لاستخدام الآلات الزراعية الحديثة وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية .

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