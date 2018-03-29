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أخبار محلية - سياسية

والي ولاية البحر الأحمر يصدر قراراً بتشكيل لجنة مكافحة التهريب بالولاية

التاريخ : 29-03-2018 - 09:56:00 صباحاً
بورتسودان 29-3-2018م (سونا )- أصدر والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد قرارا ولائيا بتشكيل لجنة مكافحة التهريب بالولاية وذلك عملا بأحكام الدستور الانتقالي للولاية تعديل 2016 م.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة مدير شرطة مكافحة التهريب، وممثل الشرطة مقرراً للجنة وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة، كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في العمل على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم [78] لسنة 2018 م الخاص بمكافحة تهريب السلع، كما نص القرار على أن تضطلع اللجنة بعمل الترتيبات اللازمة لضمان وصول السلع الاستهلاكية للمواطنين بالمحليات الحدودية بدون ضرر، والتنسيق التام مع النيابة ووزارة المالية بشأن المضبوطات.
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