وفد وزارة الاستثمار يزور غرب دارفور للوقوف على انطلاقة عمليات المسح الميداني للمشروعات الاستثمارية

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - يبدأ وفد من وزارة الاستثمار برئاسة الأستاذ أسامة فيصل السيد وزير الدولة بالوزارة، زيارة لولاية غرب دارفور خلال اليومين القادمين للوقوف على بداية المسح الميداني للمشروعات الاستثمارية المنفذة والمصدقة .

وقال الأستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار لـ (سونا) إن المسح يهدف لتقييم المشروعات الاستثمارية الحالية والميزات التي تمنح لها والوقوف على التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية.

وذكر أسامة أن المسح يهدف أيضا لحصر البنى التحتية التي تخدم المشروعات و حصر العمالة التي تعمل بالمشروع المستهدف وللاطمئنان على التدريب الذي يقدم للعمالة والامتيازات الأخرى وأيضا التدريب الذي تقدم فيه برامج رفع القدرات .

وقال الأستاذ أسامة فيصل إن الزيارة تهدف لتحديد الفرص المراد الترويج لها بولاية غرب دارفور وتدريب الموظفين بمركز الخدمات الاستثمارية بالولاية على تنسيق الإجراءات بين المركز والولاية وتنسيق الإجراءات للمستثمر.

وأضاف أن زيارة وفد وزارة الاستثمار لولاية غرب دارفور تأتى أيضا للتعريف على الخطوات التي تمت حاليا للخارطة الاستثمارية من قبل وزارة الاستثمار والخطوات المستقبلية وكذلك مطلوبات ولاية غرب دارفور فيما يلي الخارطة الاستثمارية القومية والولائية بالإضافة إلى وقوفه على مشروع المنطقة الحرة بمدينة الجنينة التي يعول عليها في إحداث طفرة اقتصادية كبرى بالولاية.

وأبان أن مشروع المنطقة الحرة بالجنينة يتوقع أن يضم أنشطة تجارية وصناعية وزراعية، مؤكدا أن الغرض الأساسي منه تصدير منتجات مصنعة من الخام السوداني إلى دول شرق ووسط إفريقيا.

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