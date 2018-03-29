والي سنار: الولاية تمضي بخطى راسخة في كهربة المشاريع الزراعية وتحقيق النهضة الاقتصادية

سنار 29-3-2018م (سونا) - أعلن الأستاذ الضو الماحي والي ولاية سنار أن الولاية تمضي بخطى راسخة وواثقة في تحقيق النهضة الاقتصادية بكهربة المشاريع وربطها بالطرق والتوسع في الزراعة .

وقال سيادته في حوار واسع مع (سونا) حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالولاية ينشر بالداخل، أن الولاية تسير بخطى راسخة في برنامج (زيرو عطش) وتوصيل مياه نقية للمواطنين في أماكن سكنهم، وذلك بدعم من الرئاسة بمبلغ (175) مليار جنيه لكهربة المشاريع الزراعية والانتقال للكهرباء بدلا عن الديزل بجانب 158 مليون جنيه لكهرباء الجبال الدالي - المليساء - الجفرات وأخرى لكهربة جنوب غرب وجنوب شرق الدندر ومناطق الظل بالسوكي .

وفي مجال تطوير الطرق لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك أبان الضو أن الولاية تسعى لتغطية كافة أجزاءها بشبكة طرق وربط مناطق الإنتاج بالاسفلت مخطط سفلتة قرابة الـ (600) كيلو و يجري التشييد في بعض أجزائها الأن وأخرى في انتظار التمويل .

وحول مشاريع زراعة الموز بالولاية أوضح والي الولاية أن ولاية سنار انطلقت في إنتاج الموز لتكفي حاجة البلاد والصادر حيث تنتج سنويا (100) ألف طن ويصدر منها 30? فقط ونخطط لزراعة 150 ألف فدان لإنتاج 1500 طن موز.

وحول الجهود المبذولة من حكومة الولاية لرفع الضائقة المعيشية أوضح الماحي أن الولاية اتخذت العديد من الإجراءات لامتصاص الغلاء وتركيز الأسعار للسلع الأساسية وتدخلات عاجلة من ديوان الزكاة في الدعم المباشر وتوزيع الذرة وتمليك مشاريع إنتاجية ، بجانب وضع حلول لتعزيز ثقافة الإنتاج عبر حزمة من التوجهات والخطط التي تتنزل مباشرة للمواطنين، مؤكدا أن معاش الناس واحد من هموم حكومة الولاية قائلا: ( ننوم ونصحو عليه )، ونسعى جاهدين لراحة الناس

س ص