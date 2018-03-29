قيادات مجتمعية بمحلية ود الماحي ترحب بانعقاد جلسة مجلس الوزراء

ود الماحي 29-3-2018م (سونا)- أجرت وكالة السودان للأنباء بولاية النيل الأزرق، استطلاعات واسعة مع القيادات المجتمعية والمواطنين من داخل محلية ود الماحي بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء بحاضرة المحلية.

الأستاذ يوسف النصري ممثل لجان التطوير أبدى ترحيبهم بزيارة حكومة الولاية بكامل عدتها. وأعرب عن شكرهم وتقديرهم لوالي الولاية لرعايته ودعمه غير المحدود للمحليات وخاصة محلية ود الماحي.

المواطن أبكر عمر آدم من منطقة كرمة أبان سعادته باستضافة المحلية لحكومة الولاية، متمنيا أن يعم السلام والاستقرار كافة أرجاء السودان والولاية على وجه الخصوص .

الأستاذ علي أحمد عوض مسؤول التعبئة السياسية أعرب عن سعادته باحتضان المحلية لاجتماع مجلس الوزراء لأول مرة، ورحب بوالي الولاية ووفده الميمون، وقال إن الخير على قدوم الزائرين، مضيفا أن المحلية تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات وأن التنمية تسير على قدم وساق. وناشد بضرورة توحيد الجهود لدعم مسيرة السلام بجانب الاهتمام بالعائدين من مناطق النزوح، مشيدا بالجهود المقدرة لمعتمد محلية ود الماحي في استقبال العائدين وتوفير الخدمات الضرورية مما كان له الأثر الواضح في إدماجهم في المجتمعات وإدراج أبناءهم في مظلة التعليم والخدمات. الشيخ صديق سعد عبد الله شيخ منطقة الداخلة هوسا رحب بالوفد باسم الإداراة الأهلية، وجدد العهد والميثاق لإسناد برامج حكومة الولاية والمحلي، الشيخ صديق امتدح اهتمام المعتمد وتقديره لدور الإدارة الأهلية واصطحابها في برامج المحلية تعزيزا للشورى ودعما لأواصر التعاون بين مكونات مجتمع المحلية. وناشد المزارعين بضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي والتعاون مع الإدارة الزراعية للإحاطة بالتقانات الحديثة بهدف تحقيق إنتاجية عالية.

