الملتقى الإفريقي للإستثمار والتجارة يعقد بالجزائر بعد غد السبت

الجزائر 29-3-2018م (بانا) - قال مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير"محمد بوطالبي" إن كل دول العالم تتجه أنظارها نحو السوق الإفريقية، معربا عن أمله في استقطاب 300 مليون دولار خلال الملتقى الإفريقي للإستثمار والتجارة في دورته الخامسة المقرر تنظيمها يوم السبت 31 مارس الجاري بالجزائر، كاستثمارات مباشرة.

وأضاف في لقائه مع القناة الإذاعية الأولى الجزائرية،امس الأربعاء، إننا نراهن على توقيع 15 إتفاقية بين الشركاء الجزائريين والأجانب، مشيرا إلى أن الجزائر وقعت الإتفاقية الإفريقية للتبادل الحر وتسعى إلى أن تكون بوابة لإفريقيا لا سيما الدول الواقعة على الحدود، موضحا أن دولة مالي ستبحث في الملتقى فرص التبادل التجاري مع الجزائر وكذلك موريتانيا وتشاد.

وتحدث مدير المركز عن وجود 25 شركة صينية تود فتح مصانع لها في الجزائر في العديد من المجالات كالصناعات الغذائية وفي مواد البناء وغيرها، فضلا عن مستثمرين من تركيا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى متعاملين يريدون الإستيراد من الجزائر من بينهم متعاملون من غانا وكذلك الكونغو في مجال الإسمنت، والنيجر في مواد البناء والمواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية.

وعبر "بوطالبي" عن أمله في أن تكون هناك إتفاقيات بين المجمعات الإلكترونية الجزائرية ومصر، مضيفا أن الصين تود أن تستثمر في طريق الوحدة الإفريقية إلى غاية النيجر أو تشاد انطلاقا من ميناء"تيبازة" الجزائري.

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