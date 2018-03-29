الساعة الآن اليوم آخر تحديث 02:02:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

دورة تدريبية في صناعة الصابون للنساء بالنيل الأزرق

التاريخ : 29-03-2018 - 12:12:00 مساءً

الدمازين 29-3-2018م (سونا) - نظمت منظمة وعد الحق الخيرية دورة تدريبية لصناعة الصابون بولاية النيل الأزرق تحت إشراف إدارة المشروعات بالمنظمة بقاعة الذكر والذاكرين، شارك في البرنامج التدريبي كل من الأستاذ عادل أبو الفتوح المدير التفيذي للمنظمة والأستاذة محاسن حسن النويري وعفاف إسماعيل من أمانة المرأة بالمنظمة .
وتم في الدورة شرح وتوضيح كيفية صناعة الصابون، وتقرر إنزال الدورات على مستوى المحليات السبع بتدريب خمسين دارسة ليتم نقل الخبرات والمهارات للنساء بتمليكهم المعلومات ليصبحن سيدات أعمال ومنتجات لصناعة الصابون بالولاية .
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن المنظمة تهدف إلى دعم المستهدفات بالخبرات والمهارات وتوفير المواد الخام وتمليكهن وسائل إنتاج خاصة للأسر المتعففة وذلك درءا ومحاربة للفقر .
س ص/ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء