دورة تدريبية في صناعة الصابون للنساء بالنيل الأزرق



الدمازين 29-3-2018م (سونا) - نظمت منظمة وعد الحق الخيرية دورة تدريبية لصناعة الصابون بولاية النيل الأزرق تحت إشراف إدارة المشروعات بالمنظمة بقاعة الذكر والذاكرين، شارك في البرنامج التدريبي كل من الأستاذ عادل أبو الفتوح المدير التفيذي للمنظمة والأستاذة محاسن حسن النويري وعفاف إسماعيل من أمانة المرأة بالمنظمة .

وتم في الدورة شرح وتوضيح كيفية صناعة الصابون، وتقرر إنزال الدورات على مستوى المحليات السبع بتدريب خمسين دارسة ليتم نقل الخبرات والمهارات للنساء بتمليكهم المعلومات ليصبحن سيدات أعمال ومنتجات لصناعة الصابون بالولاية .

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن المنظمة تهدف إلى دعم المستهدفات بالخبرات والمهارات وتوفير المواد الخام وتمليكهن وسائل إنتاج خاصة للأسر المتعففة وذلك درءا ومحاربة للفقر .

س ص/ع و