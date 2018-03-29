مساعد رئيس الجمهورية يطلع علي مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - إطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم علي مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور وسير المصالحات بين كافة مكونات الولاية .

وأوضح والي الولاية أنس عمر في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بالقصر الجمهوري مساعد رئيس الجمهورية أن اللقاء بحث هموم الولاية خاصة ما يتعلق بمعاش الناس وسبل تعزيز مسيرة التنمية والخدمات والإستقرار بحانب الإستعداد للموسم الزراعي.

وقال الوالي إن اللقاء تطرق إلى قضية العودة الطوعية للنازحين وتوطينهم وفق خياراتهم مشيرا إلى أن هذا العام سيكون عام العبور للولاية في مجال التنمية والخدمات والمصالحات التي توقع طي ملفاتها بشكل نهائي خلال هذا العام.

