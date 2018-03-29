أمين السلام والوحدة الوطنية بالهيئة الشعبية لنهضة الوطن يؤكد الدورالشعبي في إحلال السلام



الخرطوم 29-3-2018م (سونا) امتدح أمين السلام والوحدة الوطنية بالهيئة الشعبية لنهضة الوطن الأستاذ يعقوب المهدي فضل، الدورالشعبي في إحلال السلام وإرساء دعائم السلم الاجتماعي .

جاء ذلك في مشاركته في المؤتمر التداولي حول قضايا السلام الذي نظمته الهيئة الشعبية لنهضة الوطن وبناءالسلام والذي عقد اليوم بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات وسط مشاركة فاعلة من الخبراء والمختصين . وقد ناقش المؤتمر ورقة ( القضايا الاقتصادية) واقع الاقتصاد السوداني، قدمها الدكتور حسن أحمد طه الخبير الاقتصادي

تتاول . وجاءت الورقة الثانية بعنوان ( قضايا السلام ) قدمتها الدكتورة عفاف تاور عضو المجلس الوطني وعقب عليهما الأستاذ عمر باسان الخبير الاستراتيجي.



هذا وقد شارك في نقاش أوراق الملتقى عدد من رموز المجتمع من قيادات الأحزاب السياسية وعدد من قيادات الإدارة الأهلية ورجالات الطرق الصوفية .

ووجد المؤتمر مشاركة فاعلة من المرأة والشباب والطلاب .

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